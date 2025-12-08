Модульную библиотеку с классами виртуальной реальности открыли в Зарайске

В Зарайске после масштабного обновления открылась Центральная библиотека. Ремонт прошел по областной программе модернизации библиотек. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, это уже 30-я модельная библиотека в регионе. До конца года планируется открыть еще две — в Раменском и Наро-Фоминске.

В библиотеке полностью обновили помещения, закупили новую мебель, технику и современное оборудование. Дизайн пространства создали на основе «18 культурных кодов Зарайска» — эта идея отражена в оформлении залов и навигации. Теперь библиотека стала многофункциональным центром, где комфортно и детям, и взрослым. В холле появилась зона для мероприятий с большой картой культурных кодов и сенсорной панелью, через которую можно попасть в электронный каталог и на сайт библиотеки.

Читальный зал превратился в центр практического краеведения, теперь здесь есть уютные места для чтения и занятий. Также в библиотеке открыли класс виртуальной реальности, интерактивную трибуну и проектор для световых инсталляций. Кроме того, для округа закупили 16 обучающих модулей, которые помогают познакомиться с разными профессиями.

Помещения оборудовали телевизорами, аудиосистемой и интерактивными панелями. Все это позволит проводить образовательные и творческие программы.

После модернизации в библиотеке начнет работать центр практического краеведения, откроются литературные и творческие мастерские, а также профориентационные занятия с использованием VR-технологий.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья также сообщили, что в следующем году в регионе модернизируют еще восемь библиотек.