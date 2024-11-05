Модный показ в стиле ретро прошел в музее Подольска

Дефиле в стиле 1950-х годов и выставку предметов советского быта увидели посетители краеведческого музея. Мероприятия состоялись в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Показ мод и выставка были основаны на произведении Александра Боярского «Серенада солнечного лета». Роман посвящен событиям 1959 года в Подольске и полон ярких летних красок и эмоций. Автор книг о Подольске также выступил на открытии выставки. В экспозиции были представлены разнообразные предметы советского быта.

Уникальную коллекция нарядов 1950-х годов, которую продемонстрировали зрителям, создала модельер Ирина Крапивко. Стильные и элегантные образы советской эпохи помогли собравшимся переместиться в недалекое прошлое. Часть моделей одежды предоставила для показа Марина Манейкина. Кроме того, посетителям прочитали лекцию «Мода — это тоже искусство».

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