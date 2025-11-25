Модный показ «Душа России» прошел в Подольске

Главными героинями праздника женственности были не профессиональные манекенщицы, а учителя, врачи, студентки и пенсионерки. Проект «Душа России» уже несколько лет доказывает: красота не имеет возраста и размеров.

В мероприятии приняли участие 15 дизайнеров и более непрофессиональных 80 моделей разного возраста. На подиуме показали 15 коллекций от мастеров городского округа и других регионов.

Почетным гостем стала Юлия Стикина, победительница конкурса «Лицо показа. Весна 2025». Девушка попала в проект случайно — ее позвала подруга. «Для меня это был такой вызов самой себе, потому что не каждый из нас умеет представить себя на сцене. И прежде всего, хочу сказать, что, выступая на сцене, любая женщина чувствует себя женщиной с большой буквы», — поделилась Юлия Стикина.

Тамара Суницкая уже 15 лет занимается лоскутным шитьем, а последние три года ее группа шьет одеяла для бойцов СВО. Ее история — яркий пример того, что русская женщина может все. Татьяне 78 лет, но, несмотря на столь почтенный возраст, она вовсю покоряет подиум.

«Душа России» — совместный проект клуба «Жизнь женщин» и ДК «Октябрь». Показы проходят дважды в год, и с каждым разом желающих принять в них участие становится все больше. Этот проект — не о моде, а о людях. Он помогает женщинам стать увереннее, поддерживает местных дизайнеров и напоминает, что настоящая красота действительно имеет русскую душу.