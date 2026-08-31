Модернизацию ВЗУ «Рекино-Кресты» провели в Солнечногорске

Рабочие смонтировали шкафы управления и датчики, проложили оптоволоконный интернет-кабель. Теперь операторы могут дистанционно следить за работой станции обезжелезивания и скважин, уровнем чистой воды в резервуаре и давлением в трубопроводе. Синхронизация системы также проходит автоматически с помощью умных приборов, тогда как раньше ее настраивали вручную.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы приступили к масштабному обновлению водозаборных узлов округа. Именно объект „Кресты“ стал одним из первых объектов этой программы. Это одна из крупнейших станций водоподготовки в Подмосковье, где применяются современные технологии очистки воды, включая обратный осмос и обеззараживание ультрафиолетом», — отметил глава округа Константин Михальков.

Водозаборный узел «Рекино-Кресты» снабжает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Баранова, Гражданскую, Дзержинского, Лесную и Почтовую, а также Железнодорожный проезд.

В 2026 году работы на объектах водоснабжения ведут и на других территориях округа. В Смирновке уже ввели в эксплуатацию новую станцию обезжелезивания, в поселке Лесное озеро капитально ремонтируют здание водозаборного узла, а в рамках подготовки к отопительному сезону ведут промывку сетей.