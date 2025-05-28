Модернизацию Вишняковского пруда завершили в Балашихе

В Балашихе закончили работы по улучшению состояния Вишняковского пруда, направленные на обеспечение его стабильного функционирования и экологической безопасности. Центральным событием стал плановый ремонт гидротехнического сооружения, возведенного еще в 1968 году.

27 мая специалисты заменили устаревший затвор — важнейший элемент, регулирующий уровень воды и обеспечивающий безопасность пруда. Учитывая возраст конструкции, модернизация была необходима для предотвращения возможных аварий и поддержания надежной работы системы.

«После замены затвора гидротехническое сооружение полностью соответствует современным стандартам безопасности и эффективности. Теперь оно функционирует в штатном режиме», — отметил начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

В ночь с 27 на 28 мая уровень воды в пруду поднялся на 80 сантиметров, и процесс наполнения продолжается. Это говорит о постепенном достижении проектного уровня, необходимого для оптимального функционирования водоема. Кроме того, были проведены работы по углублению русла, что способствует улучшению водного режима и экологического состояния пруда.

В связи с сообщениями о гибели рыбы ниже русла реки Горенка специалисты отдела экологии администрации Балашихи проведут выездную проверку для выяснения причин. После достижения нормативного уровня воды в Вишняковском пруду планируется провести зарыбление водоема. Информация о сроках и месте проведения будет опубликована дополнительно.