Модернизацию уличного освещения проведут в Раменском округе

Работы проводят в рамках губернаторской программы «Светлый город». Новые фонари устанавливают в деревнях Григорово и Минино, всего в этом году обновят 57 адресов.

Жители деревни Григорово давно ждали этих перемен — здесь устанавливают дополнительное освещение вдоль дороги, по которой взрослые ежедневно ходят на платформу, а дети — на школьный автобус. Староста деревни Светлана Бученкова отметила, что жители очень рады, ведь безопасность на этом маршруте была многолетней проблемой.

Глава округа Эдуард Малышев проверил ход работ и пообщался с жителями. Те в свою очередь поблагодарили его за уже сделанное, в том числе за памятник в деревне. Сейчас на объекте устанавливают 15 опор освещения, 43 кронштейна для фонарей и протягивают 1700 метров провода.

В соседней деревне Минино также идет модернизация: там появится более 400 метров линий и 13 современных фонарей. Всего в этом году в округе обновят 57 адресов — порядка 47 километров сетей.

Программа «Светлый город» действует с 2017 года. Новое освещение повысит безопасность на дорогах и сделает вечерние прогулки комфортнее для жителей.