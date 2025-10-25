Модернизацию теплотрассы на улице 9 Мая завершили в Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» продолжают комплексно реконструировать сети теплоснабжения в городском округе Химки. На этой неделе они завершили модернизацию ключевой магистральной теплотрассы на улице 9 Мая. Помимо этого, отремонтировали разводящие сети на Молодежной улице.

Теплопровод связывает разные районы Химок. Между улицами 9 Мая и Ленинградским шоссе обновили свыше 300 метров труб и врезали смонтированный участок в основную магистраль. Реконструкция теплотрассы стала ключевым этапом модернизации теплопровода.

Для качественной эксплуатации и обслуживания новой инфраструктуры построили три современные тепловые камеры. Перед пуском системы специалисты протестировали оборудование.

Помимо этого, между домами № 18 и № 20 на Молодежной улице провели ремонт ветхих участков разводящих сетей и обновили порядка 70 метров изношенного трубопровода.

Эти мероприятия повысили надежность теплоснабжения тысяч жителей Химок. Работы в рамках планового ремонта и инвестиционной программы проводят во всех микрорайонах города. Также специалисты модернизируют центральные тепловые пункты: устанавливают современные датчики управления температурой, внедряют автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.