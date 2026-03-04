Модернизацию теплоснабжения проведут в Истре в 2026 году

До 2027 года запланирована замена крупных участков теплосетей — 3,6 километра в Истре и 4,2 километра в Дедовске. Кроме того, в программу планируют включить капремонт еще 13 километров сетей.

В Истре работы пройдут на улице 9-й Гвардейской дивизии, а в Дедовске — на улицах Керамическая, Главная и Красный Октябрь. Модернизируют и сети в поселках Гидроузла имени Куйбышева, Бужарово, Новинках, Кострово, Агрогородке и Румянцево. Уже в этом году проведут ремонт 14 участков по производственной программе теплосети.

Долгие годы выполнялись лишь локальные ремонты, а потому ситуация уже давно требовала системного и комплексного подхода.

Эти работы, проводимые в рамках госпрограммы Московской области при поддержке губернатора, призваны решить проблему высокого износа инженерных коммуникаций и обеспечить теплоснабжение на годы вперед.