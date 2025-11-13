Модернизацию теплосети завершили на улице Кузьминской в Котельниках

На участке от камеры 1308/10 до ТК-3 в районе дома № 17 на Кузьминской улице в Котельниках завершили основной этап капитального ремонта тепловой сети. Сейчас специалисты герметизируют стыки и засыпают каналы, а благоустройством прилегающей территории займутся в теплое время года.

Новую теплосеть уже запустили. Ее оснастили современной системой дистанционного контроля. Она позволит мониторить состояние сетей и повышать надежность теплоснабжения.

Отметим, что проект реализует компания ООО «СтройСнаб» в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.