Модернизацию теплосетей в селе Федино завершат в Воскресенске на этой неделе

Масштабное обновление коммуникаций продолжается в городском округе. Стартовали плановые работы по переключению тепловых и водопроводных сетей на новые магистрали.

Специалисты компании «Газпром теплоэнерго Московской области» приступили к переводу подачи тепла и горячего водоснабжения со старых сетей на новые в микрорайоне Новлянский Воскресенска и селе Федино. Энергетики и подрядные организации прикладывают все усилия, чтобы завершить работы в течение двух-трех дней.

Глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин отметил, что в результате этого ключевого этапа модернизации существенно повысится надежность и качество коммунальных услуг для жителей 93 домов и 22 социальных объектов, включая поликлиники, детские сады и школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.