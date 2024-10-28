Модернизацию теплосетей в Подольске завершат до конца недели

Работы по обновлению источников теплоснабжения завершаются в Подольске. Глава городского округа Григорий Артамонов приехал с проверкой в микрорайон Климовск.

Руководитель муниципалитета вместе с сенатором Александром Двойных посетили реконструированную котельную на улице Победы. Ее модернизация проводилась в рамках губернаторской программы. Число котлов выросло до четырех, а также заменили почти все оборудование, что позволило увеличить мощность предприятия в пять раз.

На улице Весенней, где завершается один из главных этапов модернизации коммунальных сетей, трудятся 40 единиц техники и более 200 специалистов. Григорий Артамонов рассказал, что работы планируется закончить досрочно.

«Бригады трудятся круглосуточно, поэтому завершим работы до конца недели. Масштабное обновление всех систем обеспечит Подольск бесперебойным теплом на долгие годы вперед», — заявил руководитель муниципалитета.

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