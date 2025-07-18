Модернизацию теплосетей с применением новых технологий обсудили в Подмосковье

В подмосковном правительстве провели семинар для работников коммунальных служб. На встрече обсудили новые технологии строительства и ремонта теплотрасс. На событии собрались около 300 специалистов ЖКХ, рассказали в Минэнерго МО.

Организовали мероприятие министерство энергетики Подмосковья и ассоциация компаний-производителей труб.

Перед участниками выступил первый замминистра энергетики Подмосковья Расим Тактаров. Он сказал, что бизнесу и власти важно решать проблемы отрасли вместе и обозначил ключевые направления работы.

Сейчас в регионе проходит самое масштабное обновление сетей теплоснабжения. Оно требует современных подходов и обмена опытом между специалистами. Такие семинары помогают устанавливать новые контакты, повышать надежность всей сферы и улучшать жизнь жителей региона. В ходе события спикеры презентовали доклады по различным темам.

Директор Ассоциации Лидия Трошина рассказала про новейшие трубы. Кроме того, она объяснила, почему важно следить за состоянием сетей удаленно через интернет-системы. Выступил заместитель генерального директора «Инжпроектсервис» Алексей Лейтман. Он порассуждал о сложностях проектирования тепловых систем в Подмосковье.

Особенное внимание на семинаре уделили качеству материалов при строительстве теплопроводов. Выступающие презентовали современные трубы и энергоэффективное оборудование, опыт их эксплуатации, анализ повреждений и методы их устранения, новые системы диагностики, правила проверки и многое другое.

В конце мероприятия Министерство энергетики Московской области и ассоциация получили ряд предложений для обновления инфраструктуры региона.