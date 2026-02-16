Модернизацию теплосетей начали в Дубне

Первые трубы для замены теплотрассы выгрузили на улице Энтузиастов у дома № 11, корпус 3. Здесь в ближайшее время приступят к прокладке временного трубопровода, что позволит вести работы до окончания отопительного сезона.

В этом году работы начались раньше обычного. По временной схеме подключат дома жителей Большой Волги, после чего подрядчик приступит к замене основного трубопровода.

Капитальный ремонт теплосетей запланирован на четырех участках: на улице Энтузиастов, за домом № 14 на улице Попова до дома № 31 на Боголюбова, на улице Вернова (дома № 5,7,9) и в районе дома № 54 на проспекте Боголюбова. Здесь изношенные трубы большого диаметра заменят на современные.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что Дубна с 2024 года участвует в государственной программе развития инженерной инфраструктуры. В конце 2025 — начале 2026 года заключили пять муниципальных контрактов на ремонт тепловых сетей и два — на замену оборудования котельной № 1.

Также на улице Тверской начнутся проектно-изыскательские работы. Завершить модернизацию планируют до 1 сентября. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и сопровождаются благоустройством территорий — это условие закреплено в контрактах.