Модернизацию теплосетей и котельных в Чехове завершат к началу сентября

Глава округа Михаил Собакин совместно с городским прокурором Вадимом Шишкиным провели традиционный час по жилищно-коммунальному хозяйству, чтобы обсудить с подрядчиками ход выполнения государственных программ по капитальному ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения. В 2025 и 2026 году планируют обновить 22 котельные и более 250 участков инженерных сетей.

На Симферопольском шоссе подрядной организацией выполняется прокладка труб под автомобильной дорогой. В микрорайоне Венюково на одном из участков работы полностью завершены, на втором выполнены на 85%. В поселке Крюково завершена прокладка магистрали и начинаются работы по подключению детского сада. Михаил Собакин поручил ускорить темп работы над участком на Вишневом бульваре.

Кроме того, продолжаются работы в котельных № 4 в Венюкове, № 5 в Мещерском и № 27 в Новом Быту. Модернизацию этих трех объектов завершат в текущем году.

«В период проведения планово-предупредительного ремонта на котельных в Венюкове и Ровках будет производиться запуск новых котлов. В новобытовской котельной уже смонтирован второй котел, и в 20-х числах августа планируется запуск первого и второго на ГВС. После этого рабочие приступят к замене третьего котла. В Мещерском первый котел уже на месте. До конца недели рабочие начнут его сборку и обвязку. Система химводоподготовки уже смонтирована. В Дубне идет обвязка установленного котла и начинается монтаж горелки», — отметил руководитель муниципалитета.

По поручению главы Чехова до начала отопительного сезона отремонтируют все кровли на объектах, чтобы полностью защитить оборудование.