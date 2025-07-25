Модернизацию стадиона «Авангард» завершат в Солнечногорске в сентябре

Масштабная реконструкция стадиона «Авангард» продолжается в Солнечногорске. Обновление этого спортивного объекта проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

За ходом работ проследили руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар и начальник Управления физической культуры и спорта Игорь Артамонов. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие и готовят основание для укладки нового футбольного поля с искусственным газоном и новой системой полива.

«Обновление стадиона — это большой шаг к развитию спорта в Солнечногорске. Современные спортивные объекты помогают вести активный образ жизни и популяризируют здоровый образ жизни среди молодежи», — прокомментировал глава городского округа Константин Михальков.

После завершения реконструкции на стадионе появятся современный легкоатлетический комплекс, две площадки для игры в баскетбол и волейбол и площадка для сдачи нормативов ГТО. Также будут установлены трибуны, удобные раздевалки для футболистов и современная система видеонаблюдения.

Модернизация стадиона осуществляется в рамках партийного проекта «Детский спорт» и контроля за реализацией наказов жителей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия». Завершение всех строительных работ запланировано на сентябрь 2025 года.