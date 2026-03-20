Модернизацию системы теплоснабжения проведут в Коломне

На 2026 год в городском округе запланирована масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения. Предстоит реконструировать три котельные — на улицах Юбилейной и Карла Либкнехта в Коломне, и в 1-м микрорайоне в Озерах.

Модернизация системы теплоснабжения в округе проходит за счет средств областного и муниципального бюджетов. И уже можно говорить о первых итогах. Успешно прошла испытание зимними морозами новая котельная в поселке Заречном. Ее запустили перед началом отопительного сезона 2025/2026. Она заменила устаревший объект теплоснабжения, который работал здесь с 1958 года.

«В старой котельной не было ни автоматизации, ни диспетчеризации. Износ достигал более 90%. Поэтому было принято решение о ее реконструкции. Благодаря правительству Московской области объект включили в государственную программу, и в конце 2025 года эта реконструкция завершилась. Новая котельная имеет современное оборудование, в том числе, систему химводоподготовки, оснащена датчиками температуры и давления», — отметил начальник управления ЖКХ администрации Коломны Артем Дорожкин.

Тепло от новой котельной в Заречном поступает в 14 многоквартирных домов и детский сад.

«Также запланировано строительство котельных в Зарудне и Черкизове. Еще два новых объекта системы теплоснабжения позволят нам уйти от ведомственных поставщиков тепла — котельные на проезде Автомобилистов и улице Красногвардейской возле школы „Надежда“», — добавил Артем Дорожкин.