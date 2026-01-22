Модернизацию системы электроснабжения проведут в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск запустят инвестиционную программу, направленную на повышение надежности электроснабжения. Реализация мероприятий рассчитана на период с 2026 по 2030 годы и проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

О начале работы сообщил глава округа Константин Михальков после переговоров с руководством филиала ПАО «Россетти Московский регион» — «Северные электрические сети». В ходе встречи стороны закрепили договоренности подписанием регуляторного соглашения, которое стало отправной точкой для масштабного обновления в сфере энергетики.

«Отрадно, что именно Солнечногорск стал округом особого внимания, куда в перспективе пяти лет будет направлена треть всего объема финансирования программы „Северных электрических сетей“, а это более 6 миллиардов рублей. Главная цель выполнения этого плана — высокая надежность энергоснабжения для всех более 135 тысяч жителей округа», — сказал Константин Михальков.

В рамках программы в муниципалитете планируют привести в порядок 193 энергетических объекта. Работы затронут питающие и распределительные центры, подстанции и трансформаторы, а также кабельные и воздушные линии. Отдельный акцент сделают на стабильности энергоснабжения социально значимых объектов, включая котельные, водозаборные узлы, медицинские учреждения, школы и детские сады.

Как отметил Константин Михальков, муниципалитет впервые получит полностью закольцованную схему электроснабжения округа. Это решение позволит оперативно перераспределять нагрузку в системе и оперативно подавать электроэнергию на участки, где возникли отключения.

Говоря об итогах 2025 года, глава округа подчеркнул, что мероприятия по повышению энергоэффективности охватили более 50 населенных пунктов и микрорайонов. Среди наиболее крупных проектов он выделил замену мощного трансформатора на подстанции «Солнечногорск» и ряд других проектов.