Модернизацию систем водоснабжения проведут в Дмитрове

В Дмитровском округе по поручению губернатора Московской области продолжается масштабная модернизация систем водоснабжения, направленная на обеспечение стабильной подачи воды для жителей. Первые значимые результаты уже достигнуты: завершена реконструкция водозаборного узла № 1 на улице Пушкинской в Дмитрове, который обеспечивает водоснабжением 14 тысяч человек.

На водозаборном узле в городе Яхрома техническое переоснащение выполнено на 99,9%, строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: произведены отсыпка плодородным грунтом и посев газона, смонтирована система ливневой канализации с отводом от подпорной стенки до уровня проезжей части, наружное освещение функционирует в штатном режиме.

До 11 июля запланированы установка габионных конструкций для укрепления откосов справа от въезда на территорию ВЗУ, а также устройство третьего финишного слоя асфальтобетонного покрытия с восстановлением бордюрного камня, поврежденного в ходе строительных работ. Итоговая проверка объекта состоится 13 июля. После завершения всех работ мощность ВЗУ составит 7 680 м³ в сутки, что обеспечит качественной питьевой водой 7,5 тысяч жителей.

Самым значимым этапом модернизации станет оснащение объектов водоснабжения автономными источниками питания. До конца 2026 года на ключевых объектах округа будут установлены 21 дизель-генератор и 81 преобразователь частоты. Это позволит обеспечивать подачу воды даже при отключениях электроэнергии и защитит оборудование от перепадов напряжения. Основной объем мероприятий, включая установку генераторов и замену задвижек, будет выполнен до 31 декабря 2026 года.