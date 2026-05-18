Модернизацию школ и дворов обсудили на совещании в Пушкино

В округе Пушкинский прошло рабочее совещание под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В повестку вошли вопросы капитального ремонта школ, благоустройства территорий и содержания контейнерных площадок.

Во встрече принял участие глава Пушкинского Максим Красноцветов. Участники рассмотрели ход работ по обновлению образовательных учреждений, состояние дворов и общественных пространств, а также организацию вывоза и накопления отходов. Отдельный блок был посвящен подготовке территорий к весенне-летнему периоду.

В рамках программы «Молодежь и дети» в округе продолжается капитальный ремонт четырех школ. Их планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года. Модернизация направлена на устранение дефицита учебных мест и улучшение условий обучения.

Также обсуждалось обновление системы обращения с отходами. В округе насчитывается около 2,5 тысяч контейнерных площадок. В текущем периоде запланирована модернизация 22 из них, что должно повысить удобство их использования и санитарное состояние территорий.

Отдельное внимание уделили содержанию общественных пространств. В теплый сезон нагрузка на городские территории возрастает, что требует усиленной работы коммунальных служб. Максим Красноцветов отметил важность поддержания порядка в местах отдыха жителей.

«С наступлением теплой погоды в регионе увеличивается количество жителей в местах отдыха, поэтому мы особое внимание уделяем содержанию общественных пространств. В весенне-летний период для уборки территорий в Пушкинском задействуется около 100 единиц техники», — сказал глава округа.