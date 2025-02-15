Модернизацию шести участков теплосетей выполнят в Чехове к концу 2026 года

Глава Чехова Михаил Собакин провел совещание с представителями подрядных организаций на тему исполнения контрактов по ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения. По шести участкам тепловых сетей и 11 котельным уже готовят проектно-сметные документы, работы продлятся до конца 2026 года.

Глава округа отметил, что уже сейчас необходимо начать закупать оборудование, чтобы к окончанию отопительного сезона приступить к реконструкции объектов теплоснабжения.

«Заранее хочу обратить внимание жителей, что в весенне-летний период у нас начнется реконструкция тепловых сетей. Будут вести земляные работы, что вызовет определенные неудобства. Прошу с пониманием и терпением отнестись к ситуации», — добавил глава муниципалитета.

Все работы выполнят в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».