Модернизацию сетей теплоснабжения проведут в 6 муниципалитетах Подмосковья

Открытая трибуна комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству состоялась в городском округе Электросталь. Она посвящена обсуждению модернизации коммунальной инфраструктуры на территории региона.

На мероприятии присутствовали депутаты Мособлдумы, специалисты региональных министерств по энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, содержанию территорий и государственному жилищному надзору, а также представители органов местного самоуправления, общественных и коммерческих организаций.

Жители нескольких городских округов Подмосковья имели возможность узнать о запланированных работах по модернизации теплоснабжения в своих населенных пунктах и задать интересующие их вопросы.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый отметил, что целью проведения мероприятия является контроль за выполнением работ и обеспечение граждан всей необходимой информацией о ремонте инфраструктуры.

«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы разработали и приступили к реализации масштабной программы модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья. В этом году в рамках госпрограммы планируем модернизировать 50 котельных и центральных тепловых пунктов, 384 километра тепловых сетей», — указал вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин.

Программа модернизации теплосетей затронет Электросталь, Черноголовку, Богородский, Лосино-Петровский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский городские округа. Там проведут работы по строительству новых котельных и ремонту труб.