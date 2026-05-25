Модернизацию сетей электроснабжения провели в Дмитрове

Специалисты «Россети Московский регион» продолжают планомерную работу по повышению надежности электроснабжения в Дмитровском муниципальном округе. За первый квартал 2026 года выполнены масштабные работы, которые уже заметно улучшили качество подачи электроэнергии для жителей и предприятий.

Энергетики заменили более 9 километров воздушных и 1,2 километра кабельных линий электропередачи, а также 106 опор ЛЭП. Особое внимание уделили расчистке просек: от деревьев и кустарников освобождено более 88 гектаров трасс. Эта мера защищает провода от падения веток и деревьев при непогоде, снижает риски аварий и повышает пожарную безопасность.

Кроме того, реконструированы три трансформаторные подстанции — в селах Пересветово, Внуково и в городе Яхрома. В этих населенных пунктах суммарно проживают более 14 тысяч человек. До конца 2026 года энергетики заменят еще 10 километров линий электропередачи в поселке Овсянниково и деревне Нестерцево. Всего в этом году планируется заменить 424 опоры, расчистить более 383 гектаров трасс ЛЭП и отремонтировать 25 трансформаторных подстанций — в том числе в поселке Исаково, деревнях Ассаурово, Липино и других населенных пунктах.

Эти мероприятия — ключевой этап подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Они напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения каждого дома, школы, больницы и предприятия округа.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов прокомментировал: «Надежное электроснабжение — основа комфортной жизни. То, что „Россети Московский регион“ системно обновляют сети и подстанции в нашем округе, особенно в небольших деревнях и селах, — очень важно. Люди видят реальные улучшения: меньше отключений, стабильное напряжение. Спасибо энергетикам за такую серьезную работу».

«Россети Московский регион» — одна из крупнейших электросетевых компаний России. Она обеспечивает электроэнергией 20 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. В обслуживании компании находятся 632 высоковольтных центра питания, более 57 тысяч подстанций и 184 тысячи километров линий электропередачи.