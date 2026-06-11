Модернизацию сафари-парка проведут в Можайске

В Можайском округе продолжается масштабное преображение уникального Сафари-парка в деревне Клемятино. Жизнь здесь буквально кипит: территория расширяется, пространства модернизируются, а четвероногие и пернатые обитатели получают больше простора для естественного существования.

Недавно завершилось обустройство парка птиц: все крылатые обитатели переселены и мирно соседствуют на общей огороженной территории. Главная сенсация — новоселье редчайшего даурского журавля, самочка которого уже свила гнездо и высиживает яйцо. А в другом уголке парка четверо молодых пеликанов постепенно осваиваются и знакомятся с соседями.

Для комфортного наблюдения за пернатыми рабочие возвели специальные смотровые мосты. Протяженность новых прогулочных маршрутов составляет 700 метров. Гости могут спокойно передвигаться и наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к природным. На сегодняшний день под нужды парка задействовано около 17 гектаров земли. Директор Подмосковного Сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал, что в планах — создание двух новых масштабных зон: парка волков и парка лис.

Прогулка по парку копытных уже сейчас обещает встречу с краснокнижными животными. Первой гостей приветствует лошадь Пржевальского, а следом — верблюдица Майя, которая, как и многие другие питомцы, проходит период адаптации на новом месте. Это уникальное пространство, каких единицы в мире: здесь нет тесных клеток и бетонных загонов. Главная философия сафари-парка — дать возможность увидеть благородных зверей и редких птиц в их естественной среде обитания, почти как в дикой природе. Травянистые равнины, просторные зоны и минимальное вмешательство человека — ради таких впечатлений сюда стоит приехать.