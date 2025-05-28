Модернизацию подстанции завершили в микрорайоне Венюково в Чехове

Завершен капитальный ремонт трансформаторной подстанции РТП-54 в микрорайоне Венюково муниципального округа Чехов. Специалисты «Мособлэнерго» провели работы в рамках ежегодной программы технического обновления.

Подстанция в микрорайоне Венюково обеспечивает электроэнергией систему уличного освещения, вышку сотовой связи, продуктовый магазин и несколько производственных предприятий.

Устаревший трансформатор мощностью 315 киловатт заменили на новый, мощностью 400 киловатт. Это позволило увеличить производительность подстанции на 27%. Кроме того, энергетики модернизировали панель ЩО-70 в распределительном устройстве РУ-0,4 киловольт.

На текущий год специалистами «Мособлэнерго» запланирован ремонт 5,6 километра линий электропередачи, обновление оборудования на 11 подстанциях и в трех трансформаторных пунктах.