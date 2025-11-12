Модернизацию очистных сооружений в Дмитрове начнут в 2026 году
В Дмитрове дан старт большому проекту по реконструкции городских очистных сооружений. Это на оперативном совещании в администрации округа озвучил глава муниципалитета Михаил Шувалов.
Модернизация очистных сооружений — это стратегический шаг для создания современной и эффективной городской инфраструктуры. В 2025 году определят подрядчика и разработают проект. Непосредственные работы начнутся уже в следующем году.
Этот комплексный проект позволит вывести систему очистки сточных вод на новый технологический уровень, что положительно скажется на состоянии водных ресурсов и окружающей среды города.
Стратегия комплексного обновления коммунальной инфраструктуры уже доказала свою эффективность на примере модернизированного водозаборного узла в Яхроме. Там установка нового оборудования, включая станции обезжелезивания и ультрафиолетовой очистки, позволила в восемь раз снизить содержание железа в воде и полностью устранить посторонние запахи и привкусы. Теперь 7,5 тысячи жителей Яхромы получают воду, полностью соответствующую санитарным нормам.
«Недавно мы успешно завершили модернизацию ВЗУ в Яхроме и в Дмитрове и видим реальные результаты: люди получают чистую воду. Теперь мы фокусируемся на столь же важной задаче — современных очистных сооружениях. Это сложный, но крайне необходимый проект для будущего нашего округа», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
Администрация последовательно работает над повышением качества жизни населения, реализуя крупные инфраструктурные проекты, которые обеспечивают экологическую безопасность и комфорт жителей сегодня и закладывают основу для будущего развития территории.