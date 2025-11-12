Модернизацию очистных сооружений в Дмитрове начнут в 2026 году

В Дмитрове дан старт большому проекту по реконструкции городских очистных сооружений. Это на оперативном совещании в администрации округа озвучил глава муниципалитета Михаил Шувалов.

Модернизация очистных сооружений — это стратегический шаг для создания современной и эффективной городской инфраструктуры. В 2025 году определят подрядчика и разработают проект. Непосредственные работы начнутся уже в следующем году.

Этот комплексный проект позволит вывести систему очистки сточных вод на новый технологический уровень, что положительно скажется на состоянии водных ресурсов и окружающей среды города.



Стратегия комплексного обновления коммунальной инфраструктуры уже доказала свою эффективность на примере модернизированного водозаборного узла в Яхроме. Там установка нового оборудования, включая станции обезжелезивания и ультрафиолетовой очистки, позволила в восемь раз снизить содержание железа в воде и полностью устранить посторонние запахи и привкусы. Теперь 7,5 тысячи жителей Яхромы получают воду, полностью соответствующую санитарным нормам.