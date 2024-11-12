Модернизацию оборудования провели на цементном заводе в Воскресенске

На Воскресенском цементном заводе установили новую автоматическая систему насадки мешков для упаковки цемента. Это современное оборудование позволит увеличить производительность линии упаковки в два раза — с 750-800 тонн до 1500 тонн в сутки.

В течение недели планируется завершить пусконаладочные работы, после чего система будет введена в эксплуатацию.

Эти изменения являются частью комплексной модернизации завода, начатой летом 2023 года, когда производство на предприятии было возобновлено. На базе завода создается современный производственный кластер, уделяющий особое внимание экологическим стандартам. Установка новейшего обеспыливающего и газоочистного оборудования позволила минимизировать влияние производства на окружающую среду. Также был построен крытый клинкерный склад, что стало еще одним шагом к улучшению экологической обстановки.

С момента возобновления работы Воскресенский цементный завод демонстрирует непрерывный рост производственных мощностей и достигает рекордных результатов по ключевым направлениям деятельности. В июне 2024 года на базе предприятия планируется открытие завода сухих смесей, что станет новым этапом в развитии производства и укреплении его позиций на рынке.

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