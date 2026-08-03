Модернизацию объектов ЖКХ проведут в Солнечногорске

В рамках подготовки к отопительному сезону в Солнечногорске активно обновляют объекты теплоснабжения. Как сообщил глава городского округа Константин Михальков, до 2026 года планируется реализовать 18 мероприятий: от замены участков тепловых сетей до модернизации котельных и внедрения современных систем управления.

Работы проводятся при участии администрации, Министерства энергетики Московской области, а также ресурсоснабжающих организаций «Газпром теплоэнерго МО» и ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ».

«Это одна из самых масштабных программ обновления коммунальной инфраструктуры за последние годы. Для жителей результат этой работы будет заметен в отопительный сезон: надежнее станет работа котельных и тепловых сетей, снизится риск аварийных ситуаций и отключений, повысится качество теплоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов», — прокомментировал глава городского округа Константин Михальков.

Глава округа отметил, что работы по капремонту тепловых сетей на крупных участках на улице Красной в Солнечногорске и в микрорайоне Механического завода в Радумле уже завершены. Реконструкция сетей продолжается на улицах Набережной и Почтовой, а также в деревнях Пешки, Толстяково и других населенных пунктах. На большинстве участков строительная готовность составляет от 85 до 90%.

Одновременно с этим обновляются и источники теплоснабжения. В программу модернизации включены объекты в Рекинцо, Тимоново, Березках, СЭМЗ, Менделеево, Миронцево и других районах. Проекты предусматривают установку нового оборудования, автоматизацию и диспетчеризацию систем, а в некоторых случаях и строительство современных блочно-модульных котельных.