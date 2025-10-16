Модернизацию насосной станции начали в селе Петровское в Щелкове

Станция, построенная в 1982 году, обеспечивает водоотведение для около 500 жителей села. После обновления будет полностью автоматизирована и подключена к Единой диспетчерской службе, что обеспечит круглосуточный контроль и снизит эксплуатационные затраты.

Специалисты демонтируют устаревшее оборудование и установят современные насосы производительностью 150 кубометров в час и мощностью 17 киловатт. Вместо двух агрегатов для повышения надежности системы смонтируют три — один рабочий и два резервных. Кроме того, в рамках ремонта обновят трубопроводы, установят запорно-регулирующую арматуру, расходомеры и канальный измельчитель.

Завершить работы планируют в декабре текущего года.