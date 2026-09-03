Модернизацию насосной станции начали на улице Колычева в Лобне

Ремонт канализационно-насосной станции стартовал на улице Колычева в Лобне. Ситуацию держат под особым контролем в администрации города и региональном правительстве.

Жители дома № 2 на улице Колычева жаловались на подтопление подвалов. К решению проблемы оперативно подключилась городская администрация. Обследование показало, что строители в свое время некачественно выполнили работы по монтажу гидроизоляции, а также подключили к одной насосной станции не два дома, а сразу семь. С таким объемом КНС справиться не смогла. Более того, до недавнего времени станция фактически была бесхозной. Сейчас ее оформляют в муниципальную собственность.

Лобненский «Водоканал» незамедлительно приступил к ремонту, наметив четкий план действий. Сети и оборудование заметно изношены, поэтому прежде всего специалисты заменили один из насосов, установили на объекте круглосуточное дежурство и занялись промывкой. А в ближайшее время начнется комплексный ремонт всего оборудования.

«В рамках подготовки нами уже сделана закупочная и сметная документация. Мероприятиями предусматривается замена насосного и силового оборудования, установка дробилок, вентиляции и теплоснабжения, а также установка систем КИПа», — рассказал директор УМП «Лобненский водоканал» Александр Погадаев.

«Водоканалу» активно помогает управляющая компания. С недавнего времени дома на улице Колычева обслуживает АО «Домовладение» — крупнейшая УК Лобни, специалисты которой стараются своевременно и качественно выполнять свою работу.