Модернизацию наружного освещения проведут в Ногинске

Новая система позволит автоматически отслеживать неисправности и оперативно реагировать на аварийные ситуации. Важно, что в результате проводимых мероприятий расходы на электроэнергию сократятся.
Модернизация наружного освещения — это не только повышение комфорта на городских улицах и обеспечение безопасности дорожного движения, но и оптимизация затрат на электроэнергию.
Так, в рамках концессионные соглашения между администрацией Богородского городского округа и профильной компанией проводятся работы по модернизации системы наружного освещения в Ногинске. В рамках проекта запланировано заменить старые светильники на энергоэффективные светодиодные с дистанционным управлением, демонтировать ветхие опоры и установить современные металлические, обновить воздушные линии и проложить новые кабельные сети. К концу июня будет модернизировано порядка 3,5 километров линии по улице 3-го Интернационала.
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