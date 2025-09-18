Модернизацию наружного освещения проведут в Богородском округе

В рамках модернизации систем наружного освещения в 2025 году на территории Богородского округа проводится установка шкафов управления наружным освещением. Главным преимуществом этого оборудования является возможность регулирования освещения на основе времени суток и определенных условий внешней среды.

17 сентября была осуществлена установка оборудования в Ногинске на улице Строителей, дом 3.

В срок до 20 сентября запланирована установка еще четырех шкафов управления наружным освещением по следующим адресам: село Стромынь, улица Кленовая; коттеджный поселок Яхонты Клаб в деревне Жилино; деревня Марьино, улица Лесная, а также село Кудиново, улица Свободная.

Высокая надежность работы, автоматическое выявление неисправностей и извещение об аварийных ситуациях, контроль питания позволяет шкафам более эффективно управлять системами наружного освещения.