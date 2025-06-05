Модернизацию котельных проведут в Зарайске к отопительному сезону

Подготовка к зимнему сезону продолжается в муниципалитете. Одним из ключевых мероприятий в этом процессе является замена устаревшего оборудования в котельных.

Котельная в поселке ЗСМ обеспечивает теплом около 70 многоквартирных домов. На объекте планируют заменить один из трех котлов, установленный еще в 2007 году. Новый котел уже доставили, специалисты приступили к его монтажу. Модернизация инфраструктуры позволит повысить надежность системы отопления, а также снизить риски сбоев в зимний период.

Кроме того, за счет МУП «ЕСКХ» приобрели еще три котла. Два из них установят в Журавне, а третий заменит старый котел в котельной «Дюймовочка», которая снабжает теплом местный детский сад, здание средней школы № 1 и жилой сектор улицы Свободы, 1.

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко подчеркнул, что модернизация котельных является важным шагом к обеспечению надежного теплоснабжения жителей.