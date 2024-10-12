Модернизацию котельной завершили в поселке Новошихово в Одинцовском округе

Подготовка к осенне-зимнему сезону продолжается в Одинцовском округе. Так, в поселке Новошихово завершается установка нового котла на котельной имени Обухова.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что к новому котлу мощностью один мегаватт уже подключено центральное отопление, а пусконаладочные работы начнутся 14 октября. Замена одного из трех котлов гарантирует стабильную и бесперебойную работу котельной.

Котельная обеспечивает отоплением четыре многоквартирных дома, Звенигородскую научную станцию Института физики атмосферы имени Обухова и Звенигородский учебный корпус Одинцовского филиала Международного юридического института.

Ремонт котельной проведен в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.

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