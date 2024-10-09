Модернизацию котельной завершили в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске

Обновление котельной в микрорайоне Выстрел и замену теплосетей завершили в Солнечногорске. Работы вели с апреля 2024 года. Здесь заменили порядка 36 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления и установили 43 тепловые камеры.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков оценил качество выполненных работ и проверил первые подключенные объекты — детский сад № 19 и гимназию № 6. Температурные условия здесь соответствуют нормам. Также уже подключены дома № 23, № 48а, № 53, № 54 на улице Военный городок.

Котельную микрорайона Выстрел модернизировали: на объекте установили и подключили четыре новых котла, полностью обновили насосную группу, произвели их обвязку, смонтировали новую газораспределительную подстанцию, станцию химводоподготовки, систему контрольно-измерительного пункта и автоматики. Все новое оборудование отечественного производства.

На котельной работает один котел и выдает соответствующие нормам параметры теплоносителей. Вторая ветка сети уже промыта и запущена. Работы на первой ветке пока продолжаются — здесь проведут промывку системы, а после заполнят водопроводной водой.

«Мы понимаем недовольство жителей отсутствием тепла в некоторых домах, однако необходимо было провести работы таким образом, чтобы новые сети были готовы к началу холодного сезона. Решение о полной замене инфраструктуры было принято из-за критического состояния старых сетей. На сегодняшний день тепло подается в шесть домов, расположенных на второй ветке. Подключение остальных домов планируется завершить в течение следующей недели. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и благодарим их за терпение», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.