Модернизацию котельной в селе Новый Быт завершили в Чехове

Фото: пресс-служба администрации м.о.Чехов

В селе Новый Быт под Чеховом обновили оборудование котельной № 27. Работы провели по государственной программе развития инженерной инфраструктуры.

Глава округа Михаил Собакин лично проверил ход модернизации. На объекте уже установили три новых котла, систему водоподготовки и мембранные баки для отопления.

«Мы перевели теплообменники на постоянную схему подачи, смонтировали восемь насосов. Техника работает в штатном режиме», — сообщили в администрации.

В здании котельной заменили окна и отремонтировали кровлю. Подрядчику осталось выполнить отделку помещений.

Котельную № 27 построили в 1984 году. Она снабжает теплом 37 многоквартирных домов, частный сектор и социальные объекты села Новый Быт.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте