Модернизацию котельной в поселке Голубое завершат к сентябрю

В поселке Голубое под Солнечногорском активно ведется модернизация котельной. Ход работ тщательно контролируют первые лица округа. Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе со своим заместителем Леонидом Степановым и городским прокурором Дмитрием Антоновым посетили объект, чтобы оценить все лично.

Запорную арматуру, насосное оборудование и систему химводоподготовки заменили в котельной еще в прошлом году. Нынешним летом специалисты уже установили четыре новых котла от Дорогобужского завода.

Два из них подключили, один стабильно подает горячую воду жителям. Подрядчики — компания ЕКС — выполняют работы в соответствии с графиком. К первому сентября планируют все закончить, включая замену мембран в расширительных баках, настройку насосного оборудования и наладку водоподготовительных систем.

«Работы идут по плану, к зиме котельная будет готова, вы этом мы уверенны на 100%. Благодарю подрядчика за оперативность и качественную работу! Чтобы тепло бесперебойно поступало в дома, управляющим компаниям нужно промыть системы отопления до начала сезона. График уже согласован. Будем контролировать, чтобы его тоже выполнили в срок», — рассказал Константин Михальков.

Котельная обслуживая более семи тысяч жителей, обеспечивая теплом шесть социальных объектов и 10 многоквартирных домов.