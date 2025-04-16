Модернизацию котельной в Яхроме завершили в Дмитровском округе

Старый котел специалисты заменили в разгар отопительного сезона, не допустив перебоев в подаче тепла. Работы начались в период относительно мягких морозов в феврале, а сейчас на объекте завершаются пуско-наладочные работы.

По регламенту срок службы котла от профилактики до профилактики составляет 25 лет, и он уже вышел. Теплоснабжающая организация ходатайствовала о том, чтобы объект включили в госпрограмму, утвержденную губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Новый котел обеспечит теплом и горячей водой 15 тысяч человек. Сейчас сборка завершена, работы находятся на завершающем этапе, а к осени будут готовы и другие объекты в муниципалитете.