Модернизацию котельной в Яхроме завершили в Дмитровском округе

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского округа

Старый котел специалисты заменили в разгар отопительного сезона, не допустив перебоев в подаче тепла. Работы начались в период относительно мягких морозов в феврале, а сейчас на объекте завершаются пуско-наладочные работы.

По регламенту срок службы котла от профилактики до профилактики составляет 25 лет, и он уже вышел. Теплоснабжающая организация ходатайствовала о том, чтобы объект включили в госпрограмму, утвержденную губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Новый котел обеспечит теплом и горячей водой 15 тысяч человек. Сейчас сборка завершена, работы находятся на завершающем этапе, а к осени будут готовы и другие объекты в муниципалитете.

В 2024–2025 годах в Дмитровском округе планируется провести 26 мероприятий по обновлению участков теплосетей.  Всего отремонтируют 2400 метров теплотрасс, а также четыре агрегата в котельных в Ермолино, Яхроме, Садовой и Новосинькове. Параллельно идет подготовка к 
реконструкции котельных в Икше и в Автополигоне, а также строительство новой котельной рядом с жилым комплексом в Дмитрове.

«Наша задача — обеспечить бесперебойное тепло в домах жителей. Работы в Яхроме — яркий пример слаженной работы специалистов и эффективного управления ресурсами», — отметил глава муниципалитета Иван Курданин.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте