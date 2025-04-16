Модернизацию котельной в Яхроме завершили в Дмитровском округе

Старый котел специалисты заменили в разгар отопительного сезона, не допустив перебоев в подаче тепла. Работы начались в период относительно мягких морозов в феврале, а сейчас на объекте завершаются пуско-наладочные работы.
По регламенту срок службы котла от профилактики до профилактики составляет 25 лет, и он уже вышел. Теплоснабжающая организация ходатайствовала о том, чтобы объект включили в госпрограмму, утвержденную губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Новый котел обеспечит теплом и горячей водой 15 тысяч человек. Сейчас сборка завершена, работы находятся на завершающем этапе, а к осени будут готовы и другие объекты в муниципалитете.
В 2024–2025 годах в Дмитровском округе планируется провести26 мероприятий по обновлению участков теплосетей. Всего отремонтируют 2400 метровтеплотрасс, а также четыре агрегата в котельных в Ермолино, Яхроме, Садовой и Новосинькове. Параллельно идет подготовка к реконструкции котельных в Икше и в Автополигоне, а также строительство новой котельной рядом с жилым комплексом в Дмитрове.
«Наша задача — обеспечить бесперебойное тепло в домах жителей. Работы в Яхроме — яркий пример слаженной работы специалистов и эффективного управления ресурсами», — отметил глава муниципалитета Иван Курданин.
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