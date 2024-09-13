Модернизацию котельной в деревне Миронцево завершат к 15 сентября

Основные работы по модернизации котельной в деревне Миронцево под Солнечногорском завершат к 15 сентября. В ближайшее время на объекте проведут пробный пуск тепла для контрольной проверки готовности систем теплоснабжения к работе в отопительный период.
Подготовку котельной к осенне-зимнему сезону проверил глава муниципалитета Константин Михальков. На объекте заменили два сетевых насоса и более 100 единиц запорной арматуры, проведена подготовка теплообменников и сетевого оборудования, а также опрессовка котлов. На станции химподготовки установили четыре новых бака для фильтрации, обновляют смесь и очищают солевые ямы для смягчения воды.
«Контракт заключен на проведение работ в две стадии, что позволит в дальнейшем обновить автоматизацию на котельной. Все основные работы проведены, до начала отопительного сезона котельная будет полностью готова обеспечивать людей теплом и горячей водой», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Осталось заменить автоматику на котлах. Для этого не будут останавливать работу котельной. Работы не повлияют на обеспечение теплом жителей. Замену закончат в плановом режиме в течение осенне-зимнего периода.
Работы на котельной ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы.