Модернизацию котельной № 5 в Чехове завершат в 4 квартале 2025 года

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Подмосковья котельная № 5 в селе Мещерское вошла в программу модернизации объектов теплоснабжения и в этом году будет обновлена. Объект теплоснабжения обслуживает 27 корпусов больницы имени Яковенко, многоквартирные дома, объекты социальной сферы и дома частного сектора.

В ходе реконструкции на объекте заменят устаревшие водогрейные котлы на три новых аналоговых, а также газогорелочное оборудование, систему химводоподготовки и блоки автоматики. Рабочие уже полностью смонтировали и запустили в работу комплекс для очистки воды. Также ведется обвязка установленного нового котла и подготовка к монтажу еще одного.