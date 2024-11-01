Модернизацию котельной «Фетр» в Воскресенске завершат в ближайшие дни

Работы по обновлению тепловых сетей на котельной предприятия «Фетр» завершаются в городском округе. Жителей предупредили о временных перебоях с отоплением.

В пятницу, 1 ноября, с 9:00 коммунальщики приступили к подключению домов микрорайона Фетровая фабрика к новым тепловым коммуникациям. В этот период времени подача отопления в социальные объекты и жилые дома будет временно прекращена до окончания работ.

Модернизация тепловых коммуникаций проводится в рамках инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго Московской области». После того, как котельная будет введена в эксплуатацию, возрастет эффективность подачи горячей воды и тепла жителям микрорайона.

Подготовка теплового хозяйства к работе в зимний сезон проходила в Воскресенске, как и в других муниципалитетах Московской области. В городском округе отремонтировали 43 котельных и 25 тепловых пунктов.

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