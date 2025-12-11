Модернизацию контейнерных площадок завершили в Истре

Все запланированные на этот год работы по модернизации контейнерных площадок выполнили в муниципальном округе Истра. Благодаря этой программе, теперь в населенных пунктах установлена 71 новая и современная мусоросборная площадка.

На всех адресах заменили устаревшие конструкции и создали новое асфальтобетонное основание, а также установили ограждения и навесы. На части площадок добавили специальные отсеки под бункеры. Также там разместили около 500 контейнеров под твердые коммунальные отходы и более 100 бункеров под крупногабаритные.

Отметим, что наибольший объем работ сделан в территориальных отделах Истра, Дедовск, Ивановское, Павло-Слободское и Бужаровское, где модернизация позволила решить ряд давних вопросов, связанных с содержанием территории. Еще по просьбам жителей создали дополнительные подходы к 38 контейнерным площадкам.

Эти работы проводятся ежегодно, чтобы бороться с несанкционированными свалками и сохранять порядок на территории муниципалитета.