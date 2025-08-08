Модернизацию коммунальных систем проведут в Домодедове

В государственную программу реконструкции объектов теплоснабжения в Домодедове в 2025 году включены шесть краткосрочных и три долгосрочных мероприятия. Средства на приведение коммунального хозяйства в порядок выделены из областного бюджета.

В Домодедове проведут модернизацию тепловых сетей от котельных «25 лет Октября», «Авиационная», в селе Ильинское, а также строительство котельной «Шубино-2».

На сегодняшний день уже проведены изыскания, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы. Специалисты проводят земляные работы, устанавливают новые колодцы, демонтируют старые изношенные трубопроводы и строят байпасы для бесперебойной подачи теплоносителя. Ремонтируются каналы и тепловые камеры, ведется монтаж новых трубопроводов.

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что работы идут в плановом режиме и под контролем ответственных служб. «Главная цель — обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей в осенне-зимний период», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

Также проведены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для реализации долгосрочных проектов — реконструкции теплосетей в микрорайоне Южный, строительства котельной и тепловых сетей в микрорайоне Белые Столбы. Исполнители приступили к разработке проектно-сметной документации.