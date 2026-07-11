Модернизацию коммунальных сетей проведут в Чехове

В Чеховском округе в рамках Народной программы реализуется масштабный план модернизации коммунальной инфраструктуры, направленный на кардинальное повышение качества жизни жителей. До конца 2026 года запланировано обновление 9 котельных и 234 участков тепловых сетей общей протяженностью 43,4 км, а также реконструкция четырех подстанций и строительство одной новой.

В настоящее время в муниципалитете ведется работа по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения, которые долгие годы оставались одной из самых насущных проблем для округа. Уже введена в эксплуатацию новая котельная в деревне Бершово, что позволило жителям получать не только тепло, но и горячее водоснабжение. Староста деревни Алла Каширская отметила, что многолетняя проблема наконец решена, и чувствуется ответственный подход к вопросу.

Параллельно ведется реконструкция дорожных участков и обновление тротуаров по всему району. Кроме того, в округе уделяют внимание сохранению экологической обстановки: уже проведена очистка нескольких прудов, а до конца года планируется привести в порядок еще 20 водных объектов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. Местные жители отмечают, что очищенные пруды стали любимым местом для отдыха и рыбалки.

В рамках развития коммунальной инфраструктуры до конца 2026 года запланирована газификация деревень Бегичево, Оксино и Мерлеево. Также предусмотрены меры по улучшению жилищных условий: в результате расселения аварийного фонда комфортные условия проживания будут обеспечены для 35 человек. В планах на 2026 год — благоустройство бульваров А. М. Прокина и «Музыкального», где будет установлен памятник коренному жителю поселка Лопасня и города Чехова Юрию Бычкову.

Работа по улучшению инфраструктуры и экологической обстановки в округе продолжается в плановом порядке.