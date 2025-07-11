Модернизацию коммунальной инфраструктуры в Поварове завершат в сентябре

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск активно ведутся работы по модернизации инженерных сетей. Подрядная организация «Трасстрой» осуществляет замену устаревших труб горячего водоснабжения и отопления общей протяженностью более километра.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик совместно с начальником участка Владимиром Селифоновым посетили объект для оценки прогресса работ. В ходе инспекции обсуждались как запланированные сроки завершения проекта, так и текущие проблемы, с которыми сталкиваются строители. Работы выполняются в соответствии с графиком, и замена труб ведется непрерывно сразу в нескольких точках.

«На данный момент в домах 3,4, 6 мкрн. № 2 временно отсутствует горячая вода, но жители с пониманием относятся к ситуации, о чем заверила нас Наталья Черкесова — активная местная жительница, которая также присутствовала на обходе», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ожидается, что замена трассы и благоустройство окружающей территории будут завершены осенью 2025 года.