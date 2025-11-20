Модернизацию инженерной инфраструктуры обсудили на форуме в Солнечногорске

В городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» состоялся муниципальный форум «Управдом», где подвели итоги подготовки к осенне-зимнему сезону и рассмотрели ключевые направления обновления инженерных систем округа. Участники обсудили ход модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и электросетевого хозяйства, вопросы капитального ремонта и содержания многоквартирных домов.

На встрече жители могли получить ответы на свои вопросы от представителей администрации городского округа, Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области, Ассоциации председателей Советов МКД, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов сообщил подробности подготовки к отопительному сезону. В рамках модернизационных программ в округе обновили оборудование четырех котельных и заменили 44 километра теплосетей. В соответствии с концессионным соглашением с «Газпром теплоэнерго» построены три блочно-модульные котельные, которые сейчас подключают к системе. Кроме того, Солнечногорск включили в обширную программу реконструкции водозаборных узлов, водопроводов и канализационно-насосных станций на 2026–2028 годы.

«На территории городского округа реализуются большие программы по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Это требует пристального внимания и контроля со стороны общественников, потребителей услуг. На каждом форуме призываем жилищных активистов быть помощниками органов местного самоуправления в вопросах контроля и оперативно сигнализировать, если что-то нужно совместно с подрядчиком скорректировать или доработать», — отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.