Модернизацию инфраструктуры ЖКХ выполнят в Богородском округе

В Богородском округе активно проводятся работы по улучшению жилищно-коммунального хозяйства, направленные на обновление водопроводных и теплосетей. Эти мероприятия осуществляются в рамках государственных программ и позволяют значительно повысить качество услуг для жителей.

В настоящее время идет капитальный ремонт тепловых сетей, который охватывает микрорайон Заречье в Ногинске. Работы ведутся на участках от котельной «Заречье», включая улицы Белякова и 28 Июня. Задействованы 12 специалистов и пять единиц техники, а выполнение задач идет строго по графику, окончание запланировано на конец августа.

Особое внимание уделяют ремонту котельных. В этом году планируют капитальный ремонт в семи таких объектах. В частности, обновление котельной на улице Климова, 42г, начали еще в апреле. Здесь установили шесть новых котлов и обновили системы водоснабжения и дренажа. Внешние работы также активно продолжаются, включая замену окон и ограждений для безопасности.

Общая готовность котельной составляет около 75%. Внутренние отделочные работы будут проведены в срок, что не повлияет на запуск котельной к отопительному сезону 2025–2026 годов. В то же время идет капитальный ремонт другой котельной в поселке Обухово, который также завершится в ближайшие месяцы.