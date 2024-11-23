Модернизацию городских очистных сооружений в Серпухове завершат в 2026 году

В Серпухове активно ведется реконструкция очистных сооружений, возраст которых превышает 50 лет. Действующие технологии очистки сточных вод давно устарели, поэтому модернизация объекта стала необходимостью.

На объекте уже демонтированы старые трубы, коммуникации и иловые карты. Завершено устройство бетонных оснований для возведения новых зданий, включая лабораторный корпус и приемные камеры. Работы ведутся поэтапно, чтобы обеспечить бесперебойную очистку сточных вод, которая находится под постоянным контролем специалистов.

После завершения работ ил больше не будет складироваться на иловых картах. Благодаря современным технологиям его начнут перерабатывать в почвогрунт, который можно будет использовать для нужд городского хозяйства. Это решение позволит устранить проблему неприятных запахов, которая долгое время беспокоила местных жителей. Также будет внедрена новая система обеззараживания воды — вместо гипохлорида натрия начнут использовать ультрафиолетовое излучение.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».