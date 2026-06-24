Модернизацию электросетей провели в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» в середине июня провели ремонт кабельной линии напряжением 6 киловольт, от которой зависит работа десяти трансформаторных подстанций микрорайона Лопатинский. Благодаря этому более 14 тысяч жителей теперь защищены от перебоев в подаче воды и электричества.

Линия проложена от подстанции ПС-430 до трансформаторной подстанции ТП-339. На проблемном участке смонтировали новый кабель и установили соединительные муфты, герметично стыкующие части линии и защищающие ее от влаги и повреждений. Ранее изношенный кабель мог подвести в любой момент — без электричества остались бы многоквартирные дома, школа, детский сад, магазины, промышленные предприятия и артезианские скважины, обеспечивающие водой весь микрорайон. Теперь этот риск исключен. В зоне надежного электроснабжения также находится вышка сотовой связи, что обеспечит стабильную мобильную сеть.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Особенность этой работы в том, что она защищает сразу две стихии — электричество и воду. Если раньше изношенный кабель грозил остановкой артезианских скважин, то сегодня этот риск полностью исключен. Мы смонтировали новый кабель с герметичными муфтами, которые надежно защищают линию от влаги и повреждений. В итоге под надежное электроснабжение попали не только социальные объекты и магазины, но и вышка сотовой связи — чтобы даже в непогоду жители Лопатинского могли пользоваться водой и прочими жилищными коммуникациями». Ремонт снижает риск внезапных отключений и помогает поддерживать работу важных объектов на улицах Центральной, Урожайной, Андреса, Маркина, Рудничной, Лопатинской и Промплощадка.