Модернизацию детской площадки в Ногинске завершат в Богородском округе

Продолжаются работы по обновлению игровой площадки в микрорайоне Красный Электрик в городе Ногинск. На глазах у жителей дома № 1 по улице ТУСМ объект превращается в новый, современный игровой комплекс.

Площадку в тематике «дендрология» планируется сдать до конца этой недели. Комплекс будет занимать площадь в 150 квадратных метров.

Работы по модернизации начались в начале сентября. Такой подход обеспечивает долговечность и безопасность будущей детской площадки, а также создает комфортные условия для игр и активного отдыха детей.

В этом году в план работ по замене площадок вошли 19 адресов. В перечень включены такие населенные пункты, как город Ногинск — 12 дворов, город Старая Купавна, город Электроугли, деревни Марьино, Зубцово.

Работы по обустройству детских игровых площадок подходят к завершению. В ближайшее время будет установлено освещение и видеонаблюдение.