Модернизацию библиотечной системы обсудили в Воскресенске

Мероприятие прошло в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. С коллективом учреждения встретились депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин и глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Алексей Малкин рассказал, что на встрече обсудили вопросы посещаемости библиотек и модернизации библиотечной системы округа в целом.

«Программа мероприятий воскресенских библиотек стала современной и разнообразной: творческие мастер-классы, квизы, интерактивные круглые столы», — отметил глава городского округа.

В рамках национального проекта «Культура» в Подмосковье создаются модельные библиотеки — интеллектуальные и образовательные центры с комфортным пространством и доступом к информационным технологиям. В 2025 году в их число войдет и Центральная библиотека имени Инны Гофф.